Basket Serie B. Missoltino.it, in arrivo il giovane Donegà

Arriva da Rovello

“Pupillo” di coach Manuel Cilio

OLGINATE – La Missoltino.it Olginate aggiunge l’ennesimo talento lombardo, accordandosi col giovane Luca Donegà.

Playmaker di quasi centonovanta centimetri, il ventenne ha iniziato a giocare nel Basket Rovello, mettendosi in evidenza fin da giovanissimo, tanto da meritarsi la chiamata di Cantù. Entra nel Progetto Giovani Cantù a tredici anni e lì resta fino ai sedici, disputando diversi campionati di Eccellenza.

Chiusa la parentesi canturina, ritorna alla casa base. Col Basket Rovello mette in bacheca un titolo regionale U18 e colleziona minuti prima in Csilver e poi, lo scorso anno, in Cgold, chiudendo la stagione a quasi tre punti di media a partita sotto la guida di coach Manuel Cilio, attuale assistente olginatese.

“Non vedo l’ora di cominciare con la nuova maglia, confrontandomi con una categoria maggiore e crecendo come giocatore. Ho scelto Olginate perché mi sembra la situazione perfetta per fare questo salto di categoria” ha dichiarato il giocatore.