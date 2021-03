La squadra lecchese non ha ancora iniziato la seconda fase

Probabile ritorno in campo lunedì 5 aprile 2021 al Bione

OLGINATE – Non è ancora iniziata la seconda fase del campionato di Serie B per la Missoltino.it Olginate. La formazione di coach Max Oldoini non scenderà in campo contro la LTG Sangiorgese in questo fine settimana, nella terza giornata di campionato. Curioso che sia gli olginatesi che i milanesi non abbiano ancora disputato una singola partita, come i giocatori della Corona Piadena: tutte e tre le formazioni sono alle prese coi problemi dovuti alla pandemia di Covid-19.

Il campionato per la Missoltino.it dovrebbe riprendere lunedì 5 aprile 2021 con la sfida casalinga contro Crema, recupero della prima giornata della seconda fase. La partita si giocherà alle ore 18.00 presso il Centro Sportivo al Bione di Lecco, vista l’indisponibilità del PalaRavasio di Olginate.

I lecchesi partiranno poi per la Sicilia dove giocheranno prima contro Ragusa – giovedì 8 aprile alle ore 20.30 – e domenica 11 contro Agrigento, alle ore 18.00.