Basket Serie B. Missoltino.it, pesante sconfitta contro la Riso Scotti Pavia

Gli olginatesi resistono tre quarti e poi crollano nell’ultima frazione

Miglior marcatore Andrea Negri a quota dodici punti

PAVIA – Dura sostanzialmente fino all’inizio del quarto periodo la partita della Missoltino.it Olginate contro la Riso Scotti Pavia. La formazione di coach Max Oldoini chiude la trasferta con una pesante sconfitta di oltre venti punti (76-55).

La Missoltino.it conferma il solito quintetto e inizia la gara con grande precisione al tiro (6-10). Il secondo fallo fischiato a Giovanni Lenti però manda in crisi la squadra lecchese e consente a Pavia un tremendo parziale di quattordici punti consecutivi che lancia la formazione di casa fino al 21-14 di fine quarto.

Olginate si rimette in pista con due canestri di Andrea Negri (23-18) ma la Riso Scotti non consente ai lecchesi di riavvicinarsi, chiudendo il quarto con una decina di punti di vantaggio (40-31) nonostante il perfetto Patrick Avanzini – nove punti senza errori al tiro – e un Filippo Giannini già in doppia cifra.

Nella ripresa la Missoltino.it fatica a trovare la via del canestro – quattro punti segnati in sette minuti! – e Pavia scappa anche sul più quindici (50-35). Olginate si riporta sotto la doppia cifra di svantaggio coi canestri da tre punti di Negri e Ambrosetti (52-44) ma il decimo punto dell’ex Alessio Donadoni fissa il 54-44 di fine terzo quarto.

La Missoltino.it inizia l’ultima frazione con grinta, giungendo sino al meno sette (57-50); purtroppo per tutti i tifosi olginatesi, questo è solo un fuoco di paglia. Pavia vola via toccando i venti punti di scarto col canestro di Piazza (74-52), chiudendo il match con un pesante 76-55.

Serata da dimenticare per i biancoblu, coi soli Negri (12 punti) e Giannini (10, tutti nel primo tempo) in doppia cifra. Solo due punti, ma undici rimbalzi, per Lenti.

RISO SCOTTI PAVIA – MISSOLTINO.IT OLGINATE 76-55

PARZIALI: 21-14; 40-31; 54-44

OLGINATE: Bloise 7, Avanzini 9, Tremolada 3, Marazzi 2, Giannini 10, Ambrosetti 6, Tagliabue n.e, Donegà n.e, Brambilla 4, Negri 12, Chiappa n.e, Lenti 2.