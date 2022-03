Basket Serie B. Olginate c’è, battuta Monfalcone

Lecchesi precisissimi nel tiro da oltre l’arco (11/23)

Gran prova di Andrea Ambrosetti, autore di 18 punti

OLGINATE – Importante vittoria in chiave salvezza per la Caffè Agostani Olginate. La squadra lariana ha battuto al PalaRavasio la Pontoni Monfalcone.

Olginate parte bene, lasciando gli avversari a zero per i primi quattro minuti di gara (6-0). Monfalcone non si demoralizza e sorpassa con lo scatenato Scutiero (9-11). Il secondo quarto riparte in perfetta parità (17-17), nessuna delle due formazioni riesce a prendere il controllo del match e all’intervallo lungo è la NPO a sorridere, coi friulani in scia (31-29).

Olginate perde la strada del canestro – due punti nei primi cinque minuti del secondo tempo – ma improvvisamente ritrova la mira, infilando una serie di cinque “bombe” consecutive – due a testa per Giacomo Bloise e Andrea Negri – che la riportano in testa (48-44).

Gli ospiti tentano il colpo di coda nell’ultima frazione, impattando a quota 58, ma la Caffè Agostani non trema e indirizza il match con un parziale di undici punti consecutivi che la porteranno sino al 76-66 finale.

Miglior marcatore tra i lecchesi Andrea Ambrosetti a quota 18 punti. 15 per Negri.

CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE – PONTONI MONFALCONE 76-66

PARZIALI: 17-17; 31-29; 58-48

OLGINATE: Negri 15, Maspero 10, Cesana, Ambrosetti 18, Natalini, Castagna, Bloise 11, Brambilla n., Brambilla Luca 7, Baparap n., Tomcic 4. All. Cilio.