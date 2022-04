Basket Serie B. Olginate ci prova, ma vince Desio

I lecchesi cedono solo nell’ultimo quarto

Miglior marcatore Giacomo Maspero a quota 23 punti

DESIO – Niente da fare per la Caffè Agostani Olginate. La squadra di coach Manuel Cilio combatte ma non riesce a ottenere un foglietto rosa sul campo della Rimadesio Desio.

Olginate prova la partenza sprint (2-7) ma i desiani non si fanno impressionare e, approfittando dell’imprecisione al tiro da oltre l’arco dei lecchesi – 2/7 da oltre l’arco, entrambe messe a segno da Andrea Negri – chiudono il primo quarto in controllo (25-16).

La Caffè Agostani si rimette in pista nella seconda frazione coi canestri di un convincente Giacomo Maspero, ma non basta per andare al riposo avanti (43-40).

A inizio ripresa Desio non segna mai – un punto in 5′ – ma la NPO non ne approfitta. Ci vogliono due triple consecutive di Andrea Ambrosetti per impattare il match (48-48). Ora Olginate ci crede e sorpassa alla fine di un quarto dove i desiani hanno segnato la miseria di sette punti (50-53).

Il vantaggio olginatese dura solo per pochi minuti: Desio piazza un ultima frazione da 28 punti segnati e costringe la squadra di coach Cilio alla resa (78-70).

Bella prova di Maspero, autore di 23 punti. Bravo anche Ambrosetti, 15 e 3/5 da oltre l’arco.

RIMADESIO DESIO – CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE 78-70

PARZIALI: 25-16; 43-40; 50-53

OLGINATE: Brambilla 8, Maspero 23, Cucchiaro 2, Ambrosetti 15, Negri 12, Brambilla Luigi n.e, Martinalli n.e, Natalini, Castagna n.e, Tomcic 4, Bloise 6, Cesana. All. Cilio.