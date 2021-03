Basket Serie B. Olginate, cinque tesserati positivi al Covid-19

La società non ha specificato i ruoli delle persone contagiate

Mercoledì 13 marzo un nuovo tampone per i negativi

OLGINATE – Non arrivano buone notizie dalla Missoltino.it Olginate per quanto riguarda i potenziali contagi da Covid-19. In un comunicato diffuso nel tardo pomeriggio la società lecchese ha confermato cinque casi di positività tra i tesserati, senza specificare nulla di più.

L’attività in palestra dei giocatori olginatesi era stata sospesa a partire da martedì scorso quando i dirigenti sono venuti a sapere dei numerosi casi di contagio tra i tesserati della Corona Piadena, squadra affrontata dai lecchesi giusto una settimana fa.

I cinque tesserati verranno immediatamente segnalati all’ASL e le attività resteranno sospese almeno fino a mercoledì 17 marzo 2021. In quella data verrà effettuato un secondo tampone ai negativi.