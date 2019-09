Basket serie B. Olginate espugna il campo di Mestre

Netta vittoria contro la neopromossa

Ottima prova di Luca Rattalino, autore di 18 punti

MESTRE – Inizia col piede giusto il terzo campionato di Serie B per la Gordon Olginate. La formazione di coach Massimo Meneguzzo ha espugnato il campo della neopromossa Mestre grazie a un grande terzo quarto di gioco.

Pronti, via ed è subito la Gordon a prendere in mano la partita. Cinque punti di Basile e sei di Rattalino fanno sprofondare Mestre sotto la doppia cifra di svantaggio dopo meno di quattro minuti di gioco.

La formazione lagunare ci mette un po’ a carburare, ma dimostra di non essere scesa in campo per onor di firma. I veneti si rimettono in pista, approfittando delle brutte percentuali al tiro di Olginate nel secondo quarto, e all’intervallo lungo hanno solo due punti da recuperare (32-34).

Punta sul vivo, la Gordon piazza un’altra partenza sprint all’inizio del secondo tempo, prendendo definitivamente il controllo del match. La tripla di un positivo Alessio Donadoni dà alla squadra lecchese venti punti di margine (46-66) a soli cinque minuti dalla fine del match, chiudendo di fatto i giochi.

Ottima prestazione per Luca Rattalino, autore di una gara da diciotto punti e sette rimbalzi. Unica nota negativa l’infortunio alla spalla di Bedin, la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni.

Sabato prossimo, alle ore 21, la Gordon effettuerà l’esordio casalingo contro la Virtus Padova, squadre nelle cui fila militano gli ex blucelesti Andrea Dagnello e Ruben Calò.

VEGA MESTRE – GORDON OLGINATE 57-72

PARZIALI: 11-17, 32-34, 45-61, 57-72.

OLGINATE: Donadoni 9, Tagliabue 8, Chiappa, Manetti, Rattalino 18, Mentonelli n.e, Gatti 2, Butta n.e, Bedin 5, Bugatti 10, Basile 12, Gorreri 8. All. Meneguzzo.