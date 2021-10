Basket Serie B. Olginate imprecisa, Bergamo passa al PalaRavasio

Mani gelide per i lecchesi da tre punti (2/31)

Miglior marcatore Giacomo Maspero a quota 14 punti

OLGINATE – Inizia con una sconfitta la regular season della Caffé Agostani Olginate. I ragazzi di coach Manuel Cilio sono stati condannati dall’incredibile 2/31 da oltre l’arco dei tre punti e hanno perso contro la BB14 Bergamo.

Dopo un inizio di gara equilibrato (8-7) sono gli orobici a scappare via con un parziale di nove punti consecutivi. Olginate ricuce alla fine del primo quarto (13-16) e sorpassa nel secondo, approfittando dei due soli punti segnati dagli ospiti nella seconda frazione (21-18).

Nella ripresa la partita resta in equilibrio per tutto il terzo quarto (33-36), ma è la BB14 ad avere lo spunto decisivo nell’ultima frazione, allungando fino al 40-49 finale.

Serata decisamente da dimenticare per i bomber lecchesi, con Giacomo Maspero unico uomo in doppia cifra a quota 14 punti e 11 rimbalzi. 1/20 al tiro per la coppia Bloise/Negri.

CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE – BB14 BERGAMO 40-49

PARZIALI: 13-16; 21-18; 33-36;

OLGINATE: Maspero 14, Baparape 9, Bloise 6, Brambilla 6, Ambrosetti 5, Negri, Tomcic, Okiljevic, Martinalli n.e, Cucchiaro n.e, Natalini n.e, Castagna n.e. All. Cilio.