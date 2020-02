Basket Serie B. Olginate, la rimonta finale non basta a espugnare Piadena

Super Basile (24 punti).

Difesa la differenza canestri nel doppio scontro.

PIADENA – Sconfitta amara per la Gordon Olginate sul campo di Piadena. Ai lecchesi non basta un super Nicolò Basile – 24 punti in serata! – per espugnare il campo della MG.K.VIS Piadena, dell’ex coach Antonio Tritto. Unica buona notizia la differenza canestri “salvata”, visto che al PalaRavasio i lecchesi vinsero di cinque punti.

Olginate parte bene con due canestri di uno scatenato Mirko Gloria (2-4), autore di quindici punti nel soli primo tempo. Piadena però prende il comando della partita con un parziale di sei punti consecutivi e non lo molla per tutto il primo tempo, chiudendo un divertente primo quarto sul punteggio di 30-24 e andando al riposo lungo con un vantaggio in doppia cifra (51-40) grazie all’ottima percentuale nel tiro da oltre l’arco (7/13).

Nel secondo tempo la Gordon ci crede e rimonta fino al meno sei (60-54) con un incredibile gioco da quattro punti di Basile. Piadena reagisce con otto punti consecutivi e annulla il tentativo di rimonta olginatese.

L’ultimo quarto comincia con la Gordon ancora distante (72-62), ma di certo non rinunciataria. I ragazzi di coach Contigiani sono protagonisti di un finale pirotecnico. Sotto di tredici lunghezze a meno di tre minuti dalla fine (87-74), i lecchesi piazzano un formidabile break e si portano a un solo possesso di distanza col canestro di Fabio Bugatti (89-86), a venti secondi dalla sirena finale. La Gordon arriva anche a due sole lunghezze dopo il canestro da oltre l’arco di uno scatenato Basile (91-89), ma non oltre. Un libero di Leone fissa il punteggio sul 92-89 finale.

“Non sono soddisfatto della partita di oggi. La sconfitta di questa sera è solo colpa mia, non sono stato in grado di preparare la squadra per una partita di questa importanza. Nei primi due quarti non siamo andati bene, nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia, ma non è bastato” ha dichiarato coach Giorgio Contigiani a fine gara.

MG.K.VIS PIADENA – GORDON OLGINATE 92-89

PARZIALI: 30-24, 51-40, 72-62

OLGINATE: Basile 24, Bugatti 15, Gorreri, Gloria 19, Donadoni 8, Mentonelli n.e, Chinellato 6, Butta n.e, Rattalino 10, Tagliabue, Chiappa n.e, Gatti 7. All. Contigiani.