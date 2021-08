Basket Serie B. Olginate, la stagione inizia a metà settembre

Supercoppa al via il 12 settembre 2021

Il campionato di Serie B inizierà il primo fine settimana di Ottobre

OLGINATE – La Legapallacanestro ha ufficializzato le date di inizio stagione per il campionato di Serie B. Come lo scorso anno, anche nel 2021/22 saranno due i tornei: la Supercoppa di inizio stagione e il campionato.

La Supercoppa 2021/22 inizierà il 12 settembre 2021, con la possibilità di anticipare all’8 per chi ne farà richiesta. Le squadre saranno divise in otto gironi da otto, con torneo di tipo “tennistico” a eliminazione diretta che decreterà le vincitrici.

Nel fine settimana del 26/26 settembre 2021 si svolgeranno le “final eight” che decreteranno la vincitrice assoluta del trofeo.

La stagione regolare di Serie B inizierà il primo fine settimana di ottobre e terminerà l’8 maggio 2022. Quattro raggruppamenti da sedici squadre – la Caffè Agostani Olginate è inserita nel consueto girone B – e ritorno alla classica formula da girone unico: quindici giornata, andata e ritorno, con Play Off, Play Out e retrocessione diretta in Serie Cgold per la sedicesima e ultima classificata.

L’esordio in campionato per Olginate è preciso sabato 2 ottobre 2021 alle ore 20.30 contro Bergamo Basket 14.

Prevista anche la Coppa Italia LNP, che si svolgerà a metà marzo.