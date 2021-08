Basket Serie B. Olginate, la stagione inizia lontano dal PalaRavasio

Struttura inagibile almeno fino alla metà di settembre

“Un vero peccato ed un grande danno sportivo ed economico per la nostra società”

OLGINATE – Inizio di stagione in salita per la Caffè Agostani Olginate. La società del presidente Fausto Chiappa non potrà usare il PalaRavasio ancora per qualche settimana, visti i lavori di riqualifica della struttura.

Con un post sulla pagina Facebook ufficiale la società ha comunicato che, per l’inizio di stagione, dovrà migrare nei palazzetti limitrofi di Lecco o Sirtori per svolgere la preparazione, condividendo un video sullo stato della struttura, attualmente inagibile.

“Un vero peccato e un grande danno sportivo ed economico per la nostra società che rappresenta il basket lecchese a carattere nazionale” questo il commento del presidente Fausto Chiappa.

Interrogato sull’argomento, il sindaco di Olginate Marco Passoni chiarisce la situazione. “La palestra è stata utilizzata dalle società sportive fino al 27 luglio, i lavori sono partiti il 2 agosto e si concluderanno il 15 settembre – dichiara il massimo cittadino olginatese – Le società erano state preventivamente informate di ciò. Oltre alla sistemazione del parquet stiamo ampliando la capienza fino a 400 posti ed è in programma la riqualifica dell’impianto di riscaldamento, per avere un PalaRavasio più moderno e funzionale”.