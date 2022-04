Basket Serie B. Olginate lotta ma vince San Vendemiano

I lecchesi resistono fino all’inizio dell’ultimo quarto

15 punti in soli 17 minuti per Giacomo Maspero

OLGINATE – Niente da fare per la Caffè Agostani Olginate. La formazione lecchese gioca alla pari contro la Rucker San Vendemiano ma si deve inchinare nell’ultimo quarto, perdendo 60-72.

San Vendemiano parte bene (0-5) ma Olginate reagisce con un parziale di nove punti consecutivi e resta avanti per quasi tutta la prima frazione, col pareggio dei veneti che arriva sulla sirena con una tripla di Giacomo Baldini (20-20). Nel secondo quarto le squadre avanzano appaiate, ma questa volta è Matteo Nicoli a segnare allo scadere, mandando al riposo gli ospiti in vantaggio (35-39).

Olginate produce un grande sforzo difensivo a inizio ripresa, lasciando San Vendemiano senza punti per oltre cinque minuti (43-39). Gli ospiti rispondono con un parziale di 0-10 e chiudono il quarto avanti di cinque (46-51).

La Caffè Agostani resiste fino al 54 pari, poi i veneti scappano via e toccano la doppia cifra di vantaggio (56-66) a meno di quattro minuti dalla fine del match, vincendo col punteggio di 60-72.

15 punti in 17 minuti – con 5/6 al tiro – per Giacomo Maspero, uscito prematuramente per raggiunto limite di falli.

CAFFÈ AGOSTANI OLGINATE – RUCKER SAN VENDEMIANO 60-72

PARZIALI: 20-20; 35-39; 46-51

OLGINATE: Negri 14, Maspero 15, Cesana, Ambrosetti 8, Natalini, Castagna, Bloise 15, Brambilla Luigi, Brambilla Luca 4, Baparape, Tomcic, Cucchiaro 4. All. Cilio.