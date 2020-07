Basket Serie B. Olginate non si ferma più, arriva anche Giacomo Bloise

Gran colpo per la Missoltino.it

“Saremo tra le outsider del prossimo campionato”

OLGINATE – Non si arresta il frizzante mercato della Missoltino.it Olginate. A due giorni dall’annuncio del lungo Giovanni Lenti, la formazione di coach Giorgio Contigiani inserisce nel roster un altro ex Gimar Lecco, Giacomo Bloise.

Bloise (180 cm – 1990) è un talento che si può considerare “quasi casalingo”, essendo nato a Erba e cresciuto nel vivaio della Pallacanestro Cantù, con la qualche ha avuto l’occasione di esordire in Serie A giovanissimo e anche di calcare il parquet in Eurocup.

Nel suo lungo passato da giocatore professionista, Bloise ha disputato diversi campionati tra DNA e Serie B. Nelle ultime due stagioni ha sempre avuto ottime medie realizzative, unite alle grandi doti di leadership. Lo scorso anno, con la divisa bluceleste della Gimar Lecco, ha tenuto una media di tredici punti, quattro assist e tre rimbalzi, in oltre trenta minuti sul parquet.

“In queste settimane ho ricevuto diverse proposte, ma alla fine ho scelto Olginate per la sua progettualità e la voglia di consolidarsi tra le società importanti di Serie B. Ho sempre giocato in squadre che hanno lottato per i Play Off e mi piacerebbe offrire il mio contributo a Olginate per raggiungerli per la prima volta. Sarà un piacere giocare a fianco di un giocatore importante come Andrea Negri, magari saremo tra le outsider del prossimo campionato” ha dichiarato il giocatore.