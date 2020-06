Basket Serie B. Olginate, nuovo vice allenatore in arrivo

Annunciato l’accordo con coach Manuel Cilio

L’allenatore comasco arriva dalla Serie B di Teramo

OLGINATE – Nell’annuncio del suo ritorno, coach Giorgio Contigiani aveva dichiarato che coach Ivano Perego non avrebbe proseguito il lavoro con lui nella prossima stagione sportiva. Pochi giorni dopo la società lecchese ha svelato il nome dell’assistant coach, Manuel Cilio. L’allenatore comasco è reduce dalla sua prima stagione da capo allenatore in Serie B a Teramo, conclusasi purtroppo con un esonero a febbraio.

Coach Cilio ha un curriculum di grande spessore, costruito nel corso di diversi anni di carriera, iniziata ventenne all’Olimpia Cadorago. La prima occasione importante arriva nel 2008, quando entra nelle giovanili della Pallacanestro Cantù come assistente allenatore. Lascia Cantù dopo cinque anni, proseguendo come allenatore senior in diverse realtà del territorio comasco, fino all’esordio da capo allenatore in Serie B della scorsa stagione al Teramo Basket 1960.

In carriera può vantare su ben quattro promozioni, ottenute in quattro categorie diverse – dalla Prima divisione alla Csilver! – e anche una vittoria di un campionato regionale U18.

“Sono davvero felice di essere entrato a far parte del mondo NPO – dichiara coach Cilio – in passato ho incontrato spesso da avversario Olginate e ho sempre apprezzato l’entusiasmo, la serietà e i valori di questa società. Già al primo contatto col DS Fabio Ripamonti avevo deciso di dire sì. Non vedo l’ora di poter tornare in campo per gli allenamenti, sperando che questo possa accadere il prima possibile.”