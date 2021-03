Basket Serie B. Olginate, quadrupla trasferta in Sicilia

Calendario inclemente per la formazione lecchese

Probabile il rinvio delle prima due giornate

OLGINATE – La seconda fase del campionato di Serie B riserva un’orrenda sorpresa per la Missoltino.it Olginate. La squadra di coach Max Oldoini dovrà sorbirsi quattro trasferte su quattro in Sicilia.

A inizio anno c’erano state molte perplessità sulla formazione di un girone che legava le quattro squadre siciliane alle lombarde, in un girone paradossale.

Olginate aveva avuto una prima fase “comoda” – tutta in Lombardia, a eccezione delle trasferte a Piacenza e Fiorenzuola – ma non ha avuto sconti nella seconda che, ricordiamo, vedrà le squadre del girone B2 affrontare quelle del girone B1 una volta sola.

Il campionato dovrebbe iniziare il prossimo fine settimana ma, a causa della pandemia di Covid-19 che ha colpito la squadra lecchese, è probabile il rinvio delle prime due gare stagionali, la sfida casalinga contro Crema e la trasferta a Ragusa.

Di seguito il calendario completo e la classifica:

Missoltino.it Olginate – Pallacanestro Crema

– Pallacanestro Crema Virtus Kleb Ragusa – Missoltino.it Olginate

28/03/21 h. 18.00 | Missoltino.it Olginate – Sangiorgese

– Sangiorgese 11/04/21 h. 18.00 | Fortitudo Agrigento – Missoltino.it Olginate

18/04/21 h. 18.00 | Missoltino.it Olginate – Allianz Bank Bologna

– Allianz Bank Bologna 21/04/21 h. 21.00 | Fidelia Torrenova – Missoltino.it Olginate

25/04/21 h. 18.00 | Missoltino.it Olginate – Vaporart Bernareggio

– Vaporart Bernareggio 02/05/21 h. 18.00 | Green Basket Palermo – Missoltino.it Olginate

Fortitudo Agrigento 24

Pallacanestro Piacentina 24

Elachem Vigevano 20

Vaporart Bernareggio 20

Pallacanestro Crema 18

Riso Scotti Pavia 16

Allianz Bank Bologna 14

Ferraroni Cremona 14

MISSOLTINO.IT OLGINATE 12

LTC Sanngiorgese 10

Coelsanus Varese 10

MG.K.VIs Piadena 8

Pall. Fiorenzuola 8

Fidelia Terranova 8

Green Basket Palermo 5