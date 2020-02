Basket Serie B. Olginate sconfitta in casa dalla Robur Varese

Quarto periodo da incubo.

Doppia doppia per Mirko Gloria.

OLGINATE – Quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite per la Gordon Olginate di coach Giorgio Contigiani. A passare indenne al PalaRavasio è la Robur Varese, squadra penultima in classifica.

Visto la posta in palio, nessuna delle due squadre ha voglia di lasciar scappar via l’avversaria. Varese chiude il primo quarto avanti (20-23), ma cinque istantanei punti di Olginate ribaltano la situazione fin dall’inizio del secondo parziale, che si conclude con la Gordon avanti di altrettante lunghezze (39-34).

Nella ripresa Mirko Gloria arriva subito in doppia cifra con due canestri in pochi secondi. Dopo quattro minuti la Gordon prova a scappare via con un parziale di sette punti consecutivi (50-39), ma Varese non ha intenzione di cedere senza lottare. La Robur inizia una furiosa rimonta e, con un tremendo parziale di 2-16, chiude il terzo quarto avanti (54-57).

Nell’ultimo quarto le residue speranze dei tifosi della Gordon vengono disilluse. La Robur prende il comando della partita e vola via, toccando addirittura i venti punti di vantaggio a due minuti dal termine della gara (60-80).

La Gordon perde in casa 63-82 contro Varese. Inutile la doppia doppia di Gloria, autore di una gara da quattordici punti e tredici rimbalzi.

“Nell’ultimo quarto ci hanno condannato le troppe palle perse. Quando loro si sono fatti sotto e hanno rimontato, ci siamo fatti prendere dall’ansia e abbiamo sbagliato troppo” ha dichiarato coach Giorgio Contigiani a fine gara.

GORDON OLGINATE – ROBUR VARESE 63-82

PARZIALI: 20-23, 39-34, 54-57.

OLGINATE: Donadoni 12, Gatti 2, Gloria 14, Bugatti 13, Gorreri 2, Chiappa n.e, Chinellato 8, Basile 6, Tagliabue n.e, Rattalino 6, Butta n.e, Mentoneli. All. Contigiani