Basket Serie B. Olginate, secondo quarto fatale a San Vendemiano

Decisivo un parziale di 16-2 dei veneti nella seconda frazione

21 punti per Giacomo Maspero

SAN VENDEMIANO – Terza sconfitta nelle ultime quattro uscite per la Caffè Agostani Olginate. La formazione lecchese paga un secondo quarto difficile e viene sconfitta dalla Rucker San Vendemiano con oltre venti punti di distacco.

La Rucker inizia forte la partita e tiene Olginate senza canestri dal campo per i primi quattro minuti di gioco (9-1). I lecchesi non demordono, chiudono il quarto con un parziale di nove punti consecutivi e tornano in scia (14-12).

La NPO impatta a quota 16 con un canestro da oltre l’arco di Giacomo Maspero – 21 punti, miglior marcatore dei suoi – ma la risposta dei padroni di casa è un tremendo parziale di 16-2 che fa volare San Vendemiano al massimo vantaggio (32-18), che diventerà 41-25 alla fine del primo tempo.

Sulla ripresa c’è poco da dire: la Rucker mantiene il distacco sempre attorno ai venti punti di vantaggio, chiudendo la gara sul punteggio di 81-59.

Da segnalare l’esordio in Serie B dei giovanissimi Alessio Natalini e del lecchese Francesco Castagna, entrambi nati nel 2003.

RUCKER SAN VENDEMIANO – CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE 81-59

PARZIALI: 14-12; 41-25; 64-42

OLGINATE: Okiljevic, Negri 3, Maspero 21, Ambrosetti 4, Natalini, Castagna, Martinalli, Bloise 11, Brambilla n.e, Baparape 11, Tomcici n.e, Cucchiaro 9. All. Cilio