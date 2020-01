Basket Serie B. Olginate sfiora la vittoria a Soresina

Olginatesi sfortunati

Sul ferro il tiro per la vittoria di un ottimo Basile (21 punti)

SORESINA – Inizia con una sconfitta sul filo di lana, sul campo del fanalino di coda Gilbertina Soresina, il nuovo corso della Gordon Olginate targato coach Giorgio Contigiani.

Dopo un inizio di gara interlocutorio, sono i ragazzi di Olginate a mettere le mani sull’incontro con un parziale di dodici punti consecutivi (8-21), anche se Soresina si dimostra viva, accorciando lo svantaggio alla fine del primo quarto (13-21).

La lunga rimonta dei bresciani viene coronata dal successo quando il canestro di Mitt impatta la partita a quota trentasei. Una tripla di un concreto Nicolò Basile – dodici punti nel primo tempo, ventuno alla fine – consente alla Gordon di andare comunque negli spogliatoi in vantaggio (38-39).

Olginate prova un nuovo strappo all’inizio del secondo tempo (41-50), ma Soresina è tignosa e ha bisogno di punti per muoversi dall’ultimo posto. I bresciani si rimettono in corsa e sorpassano con due liberi di Tugnoli (53-52), con la partita avanza punto a punto fino al 63-62 di fine quarto.

Nell’ultima frazione è la tripla di Biordi a quaranta secondi dalla fine a sparigliare le carte. Basile accorcia segnando il meno uno (78-77) e recupera il pallone nella metà campo difensiva. Purtroppo per i tifosi di Olginate, il suo tiro in precario equilibrio, a pochi secondi dalla sirena finale, non centra il fondo della retina e i padroni di casa possono festeggiare due punti importantissimi.

“Abbiamo alternato buoni momenti, sia in difesa che in attacco, ad altri errori gravi che non possiamo permetterci, soprattutto nella parte difensiva. È stata la partita che ci aspettavamo, contro una squadra che ha messo tutto in campo. Sono contento dell’approccio di inizio partita e inizio terzo quarto, ma dobbiamo mantenere la stessa intensità per tutta la durata della partita” ha dichiarato coach Giorgio Contigiani a fine match.

GILBERTINA SORESINA – GORDON OLGINATE 78-77

PARZIALI: 13-21, 38-39, 63-62

SORESINA: Tugnoli 12, Prestini 17, Lottici 9, Guerra 8, Biordi 20, Mitt 5, Toffali 3, Bonci 4, Blois, Dmitrovic n.e, Pala n.e, Bandera n.e. All. Scaroni

OLGINATE: Donadoni 16, Bugatti 9, Chinellato 5, Tagliabue 11, Basile 21, Chiappa n.e, Rattalino 2, Bedin 4, Gatti n.e, Mentonelli 2, Butta n.e, Gorreri 7. All Contigiani.