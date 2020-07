Basket Serie B. Olginate si accorda col toscano Giannini

La guardia arriva da Empoli

Roster è quasi completo, manca ancora un’ala forte

OLGINATE – Un pezzo alla volta, i tasselli del “puzzle” della Missoltino.it Olginate stanno andando a posto. La formazione del presidente Fausto Chiappa si è infatti accordata con la guardia toscana Filippo Giannini, nativa di Pistoia.

Giannini (184 cm – 1991) è una guardia che si è formata nella squadra della sua città, arrivando anche ad allenarsi con l’allora formazione di Serie A2. Le prime esperienze senior arrivano in Serie C col Bottegone Basket, dove è pedina fondamentale della doppia promozione che porta la formazione toscana fino in Serie B.

Nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia di Empoli (Serie B). Nel campionato 2029/20 ha messo insieme dodici punti a partita, con oltre il cinquanta per cento nel tiro da due punti e il 36% da oltre l’arco.

“Sono felice di aver raggiunto l’accordo con Olginate. Parlando con coach e DS ho percepito grande entusiasmo, voglia di competere e vincere. Questo è stato molto importante per la mia decisione. Credo molto nel lavoro, non vedo l’ora di cominciare a conoscere meglio compagni e staff” ha dichiarato il giocatore.

Soddisfatto anche il dirigente Fabio Ripamonti, che annuncia anche la ricerca di un “quattro di ruolo” prima di chiudere il roster.