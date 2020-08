Basket Serie B. Olginate, si comincia a ottobre con la Supercoppa

Inizio l’11 ottobre 2020

Non ancora ufficializzato il calendario

OLGINATE – Anche se il campionato di Serie B inizierà a metà novembre, la stagione della Missoltino.it Olginate prenderà il via con la Supercoppa “Centenario”, un trofeo che vedrà coinvolte tutte e sessantaquattro le società di Serie B.

La formula di questo nuovo torneo è piuttosto curiosa. Le formazioni sono state divise in sedici gironi da quattro, in cui si sfideranno in partite di sola andata. Gara 1 sarà il giorno 11 ottobre, gara 2 il 18 e gara 3 il 25. Al termine del girone, la squadra vincente dovrà affrontare un turno di spareggio il giorno 1 novembre, sempre in gara secca.

Le otto vincenti parteciperanno alle Final Eight che si giocheranno il 6, 7 e 8 novembre 2020, in una sede ancora da annunciare.

La Missoltino.it non è stata particolarmente fortunata nell’estrazione del girone, dovendo affrontare una corazzata come Bernareggio, oltre a Sangiorgese e Robur Varese.

Nel caso gli olginatesi riuscissero a vincere il girone, spareggerebbero poi con la vincente del Girone C, formato da Crema, Cremona, Piadena e Ozzano.