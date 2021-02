Basket Serie B. PalaRavasio inagibile, Olginate “in esilio forzato”

La società del presidente Chiappa costretta a trovare un nuovo campo

Si attendono comunicazioni per la partita di sabato prossimo contro Piacenza

OLGINATE – La Missoltino.it Olginate è momentaneamente senza casa. I problemi del PalaRavasio non sono risolvibili in breve tempo, così la società del presidente Fausto Chiappa si trova costretta a trovare una nuova palestra per allenamenti e partite.

I dirigenti della società olginatese hanno chiesto in mattinata alla FIP lo spostamento del prossimo incontro casalingo contro la Bakery Piacenza, previsto per sabato 27 febbraio 2021. Appena possibile verrà annunciato giorno, luogo e orario della sfida coi piacentini.

La dirigenza olginatese ha espresso tutto il suo disappunto nel comunicato stampa.

“Questa è una mazzata pesantissima per la nostra società che sta affrontando una stagione dalle immense difficoltà createsi dall’emergenza sanitaria, dalle enormi richieste di interventi per mettere in sicurezza atleti e staff tecnico, dalla mancanza dell’introito finanziario del pubblico, da ben quattro trasferte in Sicilia e dalla difficoltò nel trovare il supporto finanziario degli sponsor in quanto loro stessi stanno vivendo momenti di difficoltà e a tutto questo dobbiamo subire la beffa di essere penalizzati sportivamente per non poter giocare nella propria struttura e nel dover sopportare costi aggiuntivi per il trasferimento di allenamenti e partite”.

Il sindaco di Olginate Marco Passoni si dichiara fiducioso. “Faremo il possibile per sistemare la situazione nel più breve tempo possibile”.