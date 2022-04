Basket Serie B. Pasqua amara per la Caffè Agostani Olginate

Sconfitta a Lumezzane per la NPO

“Piange” la classifica, penultimo posto solitario

LUMEZZANE (BS) – Ennesima sconfitta di questa complicata stagione per la Caffè Agostani Olginate. I lecchesi cedono il passo alla Luxarm Lumezzane e ora si trovano al penultimo posto solitario in classifica a quota 16 punti.

Olginate parte benissimo coi canestri dei pimpanti Giacomo Bloise e Giacomo Maspero (5-13), che segna otto dei suoi nove punti totali nel primo quarto. I lecchesi chiudono avanti i primi dieci minuti (15-18) ma Lumezzane si rimette in pista coi canestri di Luca Dalcò e va al riposo con quattro punti di margine (37-33).

I bresciani provano la fuga a inizio secondo tempo (41-33) e Olginate è brava a non farsi staccare. I lecchesi non resistono però al secondo strappo dei padroni di casa e non riescono mai a scendere sotto il doppio possesso di svantaggio nell’ultimo quarto, cedendo nel finale e perdendo col punteggio di 70-58.

Unico olginatese in doppia cifra Andrea Negri, autore di una gara da 11 punti, pur tirando male (1/6) da oltre l’arco.

LUXARM LUMEZZANE – CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE 70-58

PARZIALI: 15-18; 37-33; 56-47

OLGINATE: Negri 11, Maspero 9, Cesana 2, Ambrosetti 9, Natalini, Bloise 9, Brambilla luigi n.e, Brambilla Luca 5, Baparape n.e, Tomcic 8, Cucchiaro 5. All. Cilio.