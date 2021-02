La gara a punteggio basso (55-47) premia la Juve Cremona

Doppia doppia per il centro Giovanni Lenti

CREMONA – Si interrompe dopo tre vittorie consecutive la striscia di successi della Missoltino.it Olginate. Contro la Juvi Cremona i ragazzi di coach Max Oldoini sono stati condannati dall’incredibile 3/30 nel tiro da oltre l’arco dei tre punti.

La sfida tra Cremona e Olginate inizia con un primo quarto punto a punto, chiuso in vantaggio dai padroni di casa (13-12).

Cremona prova ad approfittare di sei minuti di siccità offensiva di Olginate a cavallo dei due quarti per guadagnare cinque punti di margine, ma i lecchesi ripartono e chiudono il primo tempo sotto di sole due lunghezze (23-21).

Nella ripresa il match non si sblocca. Le squadre faticano a trovare il fondo della retina e a metà terzo quarto nessuna delle due ha superato i trenta punti segnati. Olginate mette per la prima volta il naso avanti col canestro di Ambrosetti (27-29), ma la squadra di coach Oldoini segna solo due punti nella seconda metà del terzo quarto, permettendo alla Juvi di riprendere il comando del match (35-31).

Nell’ultimo quarto Olginate arriva al massimo a un possesso di svantaggio, ma non oltre, perdendo col punteggio di 55-47.

Grande protagonista del match il cremonese Bona, autore di venti punti. Nella Missoltino.it solita doppia doppia di Giovanni Lenti, con dodici punti e undici rimbalzi. Doppia cifra anche per Giacomo Bloise a quota undici.

JUVI CREMONA – MISSOLTINO.IT OLGINATE 55-47

PARZIALI: 13-12; 23-21; 35-31

OLGINATE: Tagliabue 6, Negri 7, Bloise 11, Giannini, Lenti 12, Avanzini 2, Ambrosetti 2, Marazzi n.e, Donegà n.e, Tremolada, Brambilla, Chiappa n.e. All. Oldoini