Basket Serie B. “Tripletta” per la Missoltino.it Olginate

Riconfermato il capitano Marco Tagliabue

In arrivo i giovani Pietro Nasini e Michele Tremolada

OLGINATE – Con due comunicati stampa la Missoltino.it Olginate ha annunciato la conferma del capitano Marco Tagliabue e l’arrivo di due giovanissimi talenti, Pietro Nasini e Michele Tremolada.

Marco Tagliabue (205 cm – 1986) vestirà la maglietta di Olginate per la quinta stagione consecutiva, fungendo da vero e proprio punto di riferimento per i giocatori più giovani. Nella scorsa stagione ha tenuto una media di oltre otto punti e quattro rimbalzi, in poco più di venti minuti di gioco.

“Quando ho ricevuto la telefonata del DS Ripamonti, la gioia è stata incontenibile. L’idea di ricominciare mi elettrizza, non vedo l’ora di riabbracciare la mia famiglia e fare qualcosa di importante per i colori NPO” ha dichiarato il giocatore.

Pietro Nasini e Michele Tremolada sono entrambi prodotti del florido vivaio del Progetto Giovani Cantù. Nasini (195 cm – 2000) è un playmaker che può vantare anche diverse convocazioni ai raduni delle nazionali giovanili. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia di Cantù (Cgold), segnando diciassette punti in sei partite, con una media di dieci minuti di gioco a gara.

“ Ho accettato la proposta di Olginate perché aspettavo l’opportunità di giocare nel campionato di Serie B e ritengo che questa sia la situazione perfetta– ha dichiarato Nasini – Le mie aspettative per la prossima stagione sono molto alte e mi auguro si possano raggiungere tutti gli obiettivi che saranno prefissati.”

Michele Tremolada (193 cm – 1999) ha iniziato la sua carriera nel Basket Costa, prima di trasferirsi a Cantù per completare il percorso giovanile, dove vanta anche la conquista di un titolo italiano U20. A soli diciannove anni si trasferisce a Forlì (Serie A2), ma gioca solo mezza stagione per un infortunio alla caviglia. Lo scorso anno ha disputato il campionato di Serie B con le maglie di Montegranaro – cinque punti di media – e di Teramo, dove ha avuto l’occasione di giocare solo quattro partite prima dello stop, chiuse con quasi quattro punti di media in dieci minuti di gioco.

“Ho scelto Olginate per il loro progetto, la loro determinazione e la voglia di fare bene e di raggiungere risultati importanti. Ho ricevuto referenze molto positive da giocatori che sono passati qui, quindi penso che sia l’ambiente giusto per continuare a crescere, sia dal punto di vista umano che come giocatore” ha dichiarato Tremolada.