Basket Serie B. Vittoria per la Missoltino.it Olginate contro Legnano

Per Olginate fantastica prova del lungo toscano Giovanni Lenti

Venerdì 25 settembre la sfida contro Pavia

BERNAREGGIO – Buona la prima per la Missoltino.it Olginate. Nei quarti di finale della Toyota Cup, organizzata dalla Vaporart Bernareggio, la formazione di coach Giorgio Contigiani non ha avuto troppi problemi nel battere Legnano, squadra di Serie Cgold.

All’inizio di gara sono subito gli olginatesi a prendere in mano il pallino del gioco, mettendo in scacco i brianzoli senza troppi patemi. La Missoltino.it scappa sul 22-6 e chiude il primo quarto con una decina di punti di vantaggio nonostante coach Contigiani utilizzi una rotazione molto allungata. Nel secondo quarto Olginate allunga ancora e va al riposo lungo con venti punti di margine (49-29).

Nella ripresa la Missoltino.it tocca il massimo vantaggio e poi, comprensibilmente, mette le marce basse e gestisce la situazione. Il calo fisico dei lecchesi fa compiere ai ragazzi di Contigiani qualche errore di troppo che consente a Legnano di rendere il distacco meno amaro.

A fine gara Olginate vince col punteggio di 72-63, con diciotto punti di un ottimo Giovanni Lenti. Venerdì 25 settembre 2020 la squadra lariana giocherà contro la Edimes Pavia. Inizio ore 21.40, con diretta Facebook sulla pagina di Bernareggio.

“Sono molto contento di quello che ho visto questa sera – dichiara coach Contigiani – tutti i giocatori hanno messo in campo quello che mi aspetto da loro. Se proprio devo trovare una pecca, abbiamo ancora un po’ di strada da fare nella ricerca della mentalità giusta, quella che non ci deve far calare d’intensità nemmeno sul più venti”.

MISSOLTINO.IT OLGINATE – LEGNANO 72-63

OLGINATE: Bloise 10, Giannini 13, Negri 6, Avanzini 4, Lenti 18, Nasini 5, Tremolada 7, Tagliabue 4, Marazzi 5, Chiappa, Donegà. All. Contigiani.