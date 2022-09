Preparazione a singhiozzo per gli uomini di coach Figini

“Abbiamo potenziale, ma c’è chi è più forte di noi”

PESCATE – Questa sera alle 21.15, presso il palazzetto di Malgrate, comincerà il campionato di Serie D per l’Autovittani Pescate di coach Davide Figini. La formazione lecchese è reduce dalla “scoppola” presa contro Civate la settimana scorsa e da una preparazione “a singhiozzo”.

“Purtroppo siamo stati parecchio sfortunati in questo inizio di stagione, con tanti titolari assenti per i motivi più svariati, quindi la preparazione è andata un po’ a singhiozzo – dichiara l’allenatore lecchese – questa sera abbiamo Cala un po’ acciaccato, Motta che sta recuperando da un problema alla caviglia e saremo senza Porcaro, non sarà un inizio semplice”.

La sfida contro una buona squadra com’è Cadorago potrebbe essere complessa. “La squadra è per larghi tratti nuova e gli avversari hanno sicuramente un gran potenziale – prosegue il coach – noi purtroppo non arriviamo prontissimi, siamo ancora in rodaggio, ma daremo tutto”.

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, coach Figini è consapevole che sarà un campionato durissimo. “È il mio primo campionato da coach in D dall’inizio della stagione, sulla carta noi abbiamo una squadra dal grande potenziale, ma ci sono formazioni molto più forti di noi. Tutto quello che dobbiamo fare è chiuderci in palestra, lavorare duro e poi vedremo dove riusciremo ad arrivare”.