Basket Serie D. Buona la prima per Pescate e Civatese

Gran secondo tempo per i ragazzi di coach Davide Figini

Vittoria al fotofinish per i civatesi sul campo di Cabiate

MALGRATE – L’Autovittani Pescate si scrolla di dosso i fantasmi del derby perso con la Civatese e, con un secondo tempo strepitoso, seppellisce Cadorago sotto oltre quaranta punti di scarto.

Il primo tempo la partita è in sostanziale equilibrio: Pescate comanda ma gli ospiti sono sempre a ruota e si va al riposo sul punteggio di 42-38.

Nella ripresa i ragazzi di coach Davide Figini prendono il controllo del match grazie a un attacco capace di segnare quasi sessanta punti in venti minuti di gioco.

Quattro giocatori in doppia cifra per Pescate, guidati dai 19 di Alessandro Albenga. 15 punti in 12 minuti per Mathias Cala.

“Buona la prima – dichiara coach Figini – abbiamo sofferto il loro lungo nel primo tempo ma poi, nella ripresa, giocando di squadra e difendendo forte abbiamo allungato. Ruotando tutti i giocatori, il ritmo non è cambiato e ognuno ha fatto il suo. È stato ancora più bello vincere davanti al nostro pubblico, davvero una bellissima atmosfera”

AUTOVITTANI PESCATE – DOPPIO MALTO CADORAGO 101-58

PARZIALI: 25-19; 42-38; 67-49.

PESCATE: Albenga 19, Cala 15, Butti 12, Motta 12, Cazzaniga 9, Invernizzi 9, Nasatti 8, Crevnna 6, Bianchi 4, Garota 4, Colombo 3, Chirico. All. Figini.

CABIATE – Preziosa vittoria esterna per l’Edilcasa Civatese sul campo della Pallacanestro Cabiate. I grigiorossi vincono col punteggio di 52-54.

La squadra dell’esordiente coach Fausto De Lazzari parte bene nel primo quarto (10-17) e difende il vantaggio ottenuto nel secondo, nonostante un canestro a fil di sirena dei padroni di casa (26-29).

Nella ripresa Cabiate mette per la prima volta il naso avanti ma coach De Lazzari ingabbia l’attacco avversario con la difesa a zona, piazzando un parziale di sette punti consecutivi che sarà decisivo per la vittoria finale (52-54)

“Era importante partire con il piede giusto e vincere all esordio – dichiara l’allenatore brianzolo – c’è ancora tanto da lavorare anche sul fisico ma le basi ci sono”.

PALL. CABIATE – EDILCASA CIVATESE 52-54

PARZIALI: 10-17; 26-29; 42-42

CIVATE: Castagna D. 19, Galli 12, Butta 7, Lomasto 5, Corti 4, Negri 4, Panzeri 3, Boselli Dario, Bosso, Brusadelli, Frigerio, Maver. All. De Lazzari