Basket Serie D. Festeggiano Civatese e Pescate

Vittoria a fil di sirena per i ragazzi di coach Brusadelli

Pesante sconfitta casalinga per Vercurago contro la Caluschese

CIVATE – Incredibile vittoria per l’Edilcasa Civatese: dopo aver inseguito per tutta la partita, i ragazzi di coach Marco Brusadelli vincono a fil di sirena contro la Pol. Brembate Sopra.

I grigiorossi iniziano con le marce basse nel primo quarto e gli ospiti ne approfittano per doppiare i padroni di casa (12-24). Le cose non cambiano nelle due frazioni centrali, con la Civatese che resta sempre attorno ai dieci punti di distacco.

L’ultima frazione lo spartito muta radicalmente. La Civatese si avvicina progressivamente e con un canestro di Fabio Panzeri tocca il meno uno (70-71) con ancora cinque secondi da giocare.

Brembate chiama time out per rimettere da metà campo ma Civate incredibilmente recupera il pallone con Alessandro Negri che si invola per segnare il clamoroso 72-71 finale sulla sirena.

“Nel primo quarto ci siamo scavati la fossa, ma questa squadra a carattere. 27 punti subiti negli ultimi due quarti lo dimostrano. È la quarta partita che vinciamo sulla sirena in questa stagione. Qualcosa vorrà dire…” dichiara coach Brusadelli.

EDILCASA CIVATESE – POL. BREMBATE SOPRA 72-71

PARZIALI: 12-24; 29-44; 50-60

CIVATE: Castagna D. 17, Rotta 13, Galli 10, Panzeri 9, Castagna F. 7, Castelnovo 7, Negri 6, Maver 2, Castelletti S. 1, Capovilla, Frigerio, Castelletti M. All. Brusadelli.

VERCURAGO – Brutta “scoppola” interna per la Medinmove Vercurago, battuta in casa dalla Pol. Caluschese.

Il primo quarto è subito di marca orobica (16-23) con l’olginatese Alessandro Bonfanti a punire ripetutamente la difesa dei padroni di casa. La Caluschese tocca la doppia cifra di vantaggio nel terzo quarto (25-35). Vercurago accorcia ma viene punita da un canestro da tre punti a fil di sirena (31-42).

La ripresa è notte fonda per i coguari. Gli ospiti sono precisissimi nel tiro da oltre l’arco dei tre punti e, a dieci minuti dalla sirena finale, hanno un amplissimo vantaggio (45-70). La tardiva reazione di inizio quarto periodo non produce effetti concreti e la partita finisce con una sonora sconfitta per Vercurago (66-86).

Buona prova per Stefano Combi, autore di 22 punti.

MEDINMOVE VERCURAGO – POL. CALUSCHESE BASKET 66-86

PARZIALI: 22-23; 40-35; 56-48.

VERCURAGO: Combi 22, Bianchi 11, Butta 10, Garota 6, Marchesi 5, Pozzi 5, Albenga 4, Capelli 2, Cazzaniga 1, Figini, Grilli, Lomasto. All. Ciceri.

TORRE BOLDONE – Preziosa vittoria esterna sul campo di Torre Boldone per l’Autovittani Pescate. I ragazzi di coach Davide Figini scattano subito in testa e non si voltano più indietro.

Già dal primo quarto l’Autovittani si dimostra in palla. I lecchesi doppiano gli avversari alla fine della prima frazione (9-18) e proseguono senza fermarsi anche nella seconda, andando al riposo con quasi venti punti di margine (17-34).

Nella ripresa Pescate gestisce il vantaggio accumulato nel primo tempo. Torre Boldone prova a rientrare nell’ultimo quarto ma i lecchesi non mollano e vincono col punteggio di 38-55.

Miglior marcatore della partita il playmaker Marcello Butti con 16 punti.

“Sono contento della prestazione dei ragazzi, anche quando La Torre si è avvicinata nell’ultimo quarto siamo stati bravi a resistere. Questi sono due punti importanti, speriamo di prenderne altri due settimana prossima per proseguire il campionato con più serenità” dichiara coach Figini.

POL. LA TORRE – AUTOVITTANI PESCATE 38-55

PARZIALI: 9-18; 17-34; 30-47

PESCATE: Butti 16, Tentori 11, Cala 10, ,Colombo 6, Mitula 6, Bartesaghi 2, Chiappa 2, Portcaro 2, Nasatti, Invernizzi, Suziani. All. Figini.