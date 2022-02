Basket Serie D. L’Autovittani Pescate inciampa a Dalmine

Primo tempo equilibrato, il crollo nel quarto periodo

25 punti per il giovane Filippo Tentori

DALMINE – Inizia con una sconfitta la fase di classificazione dell’Autovittani Pescate. La squadra di coach Igor Amadori ha perso sul campo del CRAL Dalmine, formazione che aveva vinto solo una volta nella fase di qualificazione.

Il match tra bergamaschi e lecchesi inizia in equilibrio quasi assoluto: due punti di vantaggio per Pescate alla fine del primo quarto (15-17), due per Dalmine al riposo lungo (33-31).

La terza frazione sembrerebbe indirizzare la partita in favore dei lecchesi, che concedono ai padroni di casa solo nove punti e sfiorano la doppia cifra di vantaggio (42-50). Incredibilmente, la squadra di coach Amadori non trova più il fondo della retina nell’ultimo quarto – soli sei punti segnati – e Dalmine ne approfitta per vincere col punteggio di 65-56.

Inutile la grande prova realizzativa di Filippo Tentori, autore di 25 punti.

“Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari ma nella ripresa abbiamo subito il loro agonismo. I loro lunghi hanno fatto la differenza. Purtroppo gli infortuni ci stanno penalizzando, avendo perso anche Francesco Puglisi, che dovrebbe aver chiuso la stagione” dichiara coach Amadori.

CRAL DALMINE – AUTOVITTANI PESCATE 65-56

PARZIALI: 15-17, 33-31, 42-50

PESCATE: Tentori 25, Butti 10, Chiappa 7, Nasatti 6, Colombo 5, Mitula 3, Bartesaghi, Chirico, Cala, Porcaro. All. Amadori.