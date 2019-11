Basket Serie D. Pescate mette la seconda

L’Autovittani vince ancora

Il cambio di marcia nel terzo quarto

CESANA BRIANZA – “Back to back” di vittorie per l’Autovittani Pescate. La squadra di coach Antonio Jesu approfitta appieno delle due sfide contro Alto Sebino e Cabiate per mettere in saccoccia quattro punti importantissimi per il morale e per la classifica.

L’inizio di gara è favorevole agli ospiti, con Pescate che sente il peso di dover vincere assolutamente il match per risalire la china. Cabiate gioca il suo onesto primo tempo e va al riposo con due punti di vantaggio (28-30).

Nella ripresa i giocatori dell’Autovittani capisco che se vogliono vincere la partita devono cambiare marcia a livello difensivo. Pescate tira giù la serranda e costringe Cabiate a un quarto da soli cinque punti segnati.

Nell’ultima frazione i padroni di casa arrivano ad avere quasi venti punti di vantaggio, gestendo il ritorno dei comaschi e vincendo col punteggio di 59-50.

“Abbiamo disputato un’ottima prorva di squadra – dichiara un soddisfatto coach Antonio Jesu – adesso abbiamo agganciato il gruppetto davanti a noi. Dobbiamo continuare su questa strada.”

AUTOVITTANI PESCATE – PALLACANESTRO CABIATE 59-50

PARZIALI: 14-15, 28-30, 50-35

OLGINATE: Mazzieri 10, Motta, Fargetta, Dokka 2, Santoro 3, Puglisi 8, Brusoni 3, Colombo 7, Rotta 4, Nasatti 8, Longhi 7, Ghislanzoni 7. All. Jesu