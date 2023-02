Basket Serie D. Pescate, non c’è due senza tre…

Respinta Cabiate, terza vittoria consecutiva

22 punti per uno scatenato Mathias Cala

MALGRATE – Terza vittoria consecutiva per l’Autovittani Pescate. I lecchesi respingono l’assalto di Cabiate, vincendo il match in un intenso finale.

La sfida di ieri sera a Malgrate è stata un vero e proprio ottovolante, con i ragazzi di coach Davide Figini che hanno più volte provato a chiudere il match. Avanti di dieci a metà secondo quarto, i lecchesi si fanno riprendere, andando negli spogliatoi con un solo punto di vantaggio (37-36).

Nella ripresa lo spartito è sempre lo stesso. É ancora Pescate a strappare, ma questa volta la rimonta dei Cabiatesi finisce corta, coi lecchesi che possono festeggiare la vittoria col punteggio di 76-72.

Ventidue punti per Mathias Cala, miglior marcatore per l’Autovittani. Doppia cifra anche per Motta (15) e Cazzaniga (13).

“Abbiamo vinto, e questa è la cosa più importante – dichiara coach Davide Figini – ci manca ancora qualcosa per chiudere le partite e un po’ di attenzione nei momenti decisivi, ci lavoreremo. Comunque complimenti ai miei ragazzi”.

AUTOVITTANI PESCATE – PALL. CABIATE 76-72

PARZIALI: 19-18, 37-36, 56-57

PESCATE: Cala 22, Motta 15, Cazzaniga 13, Albenga 6, Butti 6, Crevenna 5, Nasatti 4, Garota 3, Bianchi 2, Colombo 0, Invernizzi, Porcaro. All. Figini