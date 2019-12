Basket Serie D. Pescate non sa più vincere

Quarto ko di fila.

Buona prova di Omar Longhi (16 punti).

SONDRIO – Quarta sconfitta consecutiva per l’Autovittani Pescate. La formazione di coach Jesu battaglia per oltre tre quarti a Sondrio, ma non riesce a portare a casa il prezioso foglietto rosa.

I padroni di casa iniziano subito “bombardando” da oltre l’arco e i lecchesi subiscono la precisione della squadra valtellinese (18-9). Nel secondo quarto però i ragazzi di coach Jesu inizano a prendere ritmo, andando negli spogliatoi con una decina di punti da recuperare (40-30)

Il divario tra le due formazioni non cambia neanche alla fine del terzo quarto, nonostante Pescate provi più volte ad avvicinarsi e arrivi anche a due soli punti di distacco.

Nell’ultimo quarto i lecchesi resistono fino a cinque minuti dalla fine, per poi crollare in maniera netta e subire una sconfitta fin troppo pesante (73-53).

“Loro sono stati bravi ma noi, nonostante le assenze e le rotazioni corte, siamo rimasti in partita per circa trentacinque minuti” dichiara coach Antonio Jesu a fine gara.

SPORTIVA SONDRIO – AUTOVITTANI PESCATE 73-53

PARZIALI: 18-9, 40-30, 49-40

PESCATE: Colombo 8, Dokka 2, Fargetta, Fazio, Longhi 16, Mazzieri 4, Paganoni, Paolo 6, Polvara 2, Rotta 15. All. Jesu