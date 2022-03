Basket Serie D. Si avvicendano i ruoli sulla panchina di Pescate

Passo indietro di coach Amadori causato da problemi lavorativi

Promosso come capo allenatore coach Davide Figini

PESCATE – L’Autovittani Pescate ha avvicendato i ruoli sulla panchina della prima squadra. Coach Igor Amadori ha fatto un passo indietro per problemi lavorativi e al suo posto è stato promosso il suo ex assistente, coach Davide Figini.

“Improvvisamente mi sono trovato con problemi lavorativi che mi impediscono di avere una presenza continua in palestra – dichiara Amadori – di comune accordo con la società ho scelto di fare un passo indietro e di accettare il ruolo di assistente allenatore, aiutando Davide Figini nel suo percorso di crescita”.

Figini ha allenato per cinque anni nelle giovanili della società pescatese. Promosso come assistente allenatore in prima squadra all’inizio di questa stagione, adesso ha ottenuto il posto di capo allenatore nella formazione di Serie D.

“A causa dei problemi di lavoro di Igor si è deciso questo cambio. In una situazione delicata la squadra ha comunque risposto positivamente – dichiara Figini – la società mi ha dato carta bianca e io ho portato più un approccio da “basket giovanile”, puntando molto su ragazzi che conosco per averli allenati fin da piccoli”.