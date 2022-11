Basket Serie D. Sorride Pescate, il Civitz ko al supplementare

L’Autovittani espugna il campo di Cabiate

Civatese sconfitta a domicilio da Seregno

CABIATE – Con un gran secondo tempo l’Autovittati Pescate espugna il campo della Pall. Cabiate, ex prima della classe.

Il primo tempo sembra tutto facile per i padroni di casa, che segnano con continuità da oltre l’arco e vanno al riposo con un’ampia doppia cifra di vantaggio.

Nella ripresa i lecchesi reagiscono e rosicchiano un punto alla volta, fino ad avere la palla della possibile vittoria in mano a Marcello Butti, che però non segna (64-64).

Nel supplementare i ragazzi di coach Davide Figini ne hanno di più e, nonostante il 2/18 da oltre l’arco, riescono a portare a casa il match col punteggio di 69-74.

“Dobbiamo credere di più nel nostro lavoro e unirci sempre più – dichiara l’allenatore pescatese – questa è una vittoria importante che può darci autostima”.

PALL. CABIATE – AUTOVITTANI PESCATE 69-74 (d.t.s)

PARZIALI: 24-23, 40-27, 55-48, 64-64

PESCATE: Cala 20, Butti 14, Motta 12, Cazzaniga 7, Garota 7, Albenga 6, Colombo 4, Nasatti 4, Bianchi, Crevenna, Invernizzi, All. Figini

CIVATE – Supplementari “amari” per l’Edilcasa Civatese. I ragazzi di coach Fausto De Lazzari cedono in casa al Basket Seregno.

I brianzoli di coach Ivano Perego partono subito a fionda nel primo quarto (14-23), ma i padroni di casa chiudono il portone nel secondo, lasciando agli ospiti la miseria di otto punti e andando al riposo con una sola lunghezza di svantaggio (30-31).

Dopo un terzo quarto in perfetto equilibrio (45-46), Daniele Castagna – 26 punti in serata! – prova a trascinare i suoi compagni alla vittoria. L’Edilcasa arriva a sfiorare la doppia cifra di vantaggio, ma questo non basta per arginare il tentativo di recupero di Seregno, così la gara va ai supplementari (66-66).

Nell’over time si resta in sostanziale parità sino alla fine. Due liberi danno agli ospiti il vantaggio decisivo (72-74), coi grigiorossi che sbagliano il tiro del potenziale secondo over time.

“Una partita persa per inesperienza. Nel momento in cui dovevamo essere razionali e freddi, per gestire il vantaggio creato con fatica e buon lavoro difensivo, abbiamo concesso tiri dall’arco con troppa facilità. Loro bravi nel crederci e noi poco furbi nel concederglielo – dichiara coach De Lazzari – nulla da recriminare nell’impegno dei ragazzi, che faranno tesoro sicuramente di questi errori per non ripeterli.

EDILCASA CIVATESE – BASKET SEREGNO 72-74 (d.t.s)

PARZIALI: 14-23, 30-31, 45-46, 66-66

CIVATE: Castagna 26, Laci 11, Panzeri 10, Negri 9, Galli 6, Castelnovo 3, Lomasto 3, Butta 2, Frigerio 2, Bosso, Brusadelli, Maver, All. De Lazzari.