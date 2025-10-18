Basket Serie DR2. Autovittani ancora imbattuta

Battuta la USSA Nova Milanese (72–58)

Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Mazzoleni

MALGRATE – Terza vittoria consecutiva per l’Autovittani Pescate. A cedere il passo alla squadra lecchese è stata l’USSA Nova Milanese (72-58).

Nonostante l’ampio divario finale, la formazione milanese è rimasta in partita per oltre trenta minuti. Pescate ha iniziato male il primo quarto, andando sotto anche di otto lunghezze e chiudendolo 13-17. Nel secondo i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni si sono ripresi e sono andati negli spogliatoi con quattro punti di vantaggio (32-28).

Il vero e proprio gap la formazione lariana l’ha scavato all’inizio della quarta frazione con le cosiddette “seconde linee”. L’USSA ha mollato il colpo e l’Autovittani è volata via.

“Il punteggio è ingeneroso per loro – dichiara il coach – siamo partiti male, senza mai attaccare il ferro. Alla fine siamo scappati via nell’ultimo quarto con un quintetto un po’ anomali, grazie alle buone prove di Ticozzi, Marabelli e Riva”.

AUTOVITTANI PESCATE – USSA NOVA MILANESE

PARZIALI: 13-17; 32-28; 46-48.

PESCATE: Pescate: Butta, Butti 16, Meroni 5, Ticozzi 15, Bianchini, Papini, Riva 5, Marabelli 6, Garota, Longhi 16, Mazzoleni 8, Lafranconi 1