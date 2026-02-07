Basket Serie DR2. Autovittani corsara a Nova Milanese

Battuta l’USSA Nova 72-83

Ottima prova di Fontana, 21 punti per lui

NOVA MILANESE – Sudata vittoria dell’Autovittani Pescate sul campo della USSA Nova Milanese. I lecchesi espugnano il campo dei rivali grazie alla prova super di Christian Fontana, autore di 18 punti e di un quasi perfetto 4/5 da oltre l’arco nel primo tempo, diventati 21 alla fine.

L’Autovittani è ancora ridotta ai minimi termini, ma si dimostra comunque competitiva. Fontana è inarrestabile – suoi 14 dei primi 16 punti pescatesi – e cavalcando la serata cinque stelle lusso della guardia Pescate chiude un primo tempo ad alto punteggio avanti di sei lunghezze (44-50).

La ripresa la squadra di coach Angelo Mazzoleni aggiusta due cose in difesa – solo 9 punti concessi nel terzo quarto – e l’Autovittani allunga progressivamente fino al punteggio finale di 72-83.

“Oggi avevamo tante assenze e la partita si è messa su binari che non mi piacciono, con punteggi elevati – dichiara coach Mazzoleni – bravi i miei ragazzi a portarla a casa”.

USSA NOVA MILANESE – AUTOVITTANI PESCATE 72-83

PARZIALI: 26-28; 44-50; 53-63

PESCATE: Butta 14, Butti 11, Meroni n.e, Ticozzi 2, Fontana 21, Papini, Riva 2, Izzo,Marabelli 16, Garota n.e, Longhi 6, Mazzoleni 8. All. Mazzoleni.