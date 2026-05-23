Basket Serie DR2. Autovittani, fine della corsa

Lecchesi sconfitti 64-57 da Seveso
Pescate paga carissimo il 44% ai tiri liberi
SEVESO – Si interrompe nella terza e decisiva partita di semifinale il sogno di promozione in DR1 dell’Autovittani Pescate di coach Angelo Mazzoleni. I lecchesi avevano vinto la prima partita sul campo dell’Autolocatelli Cesano Seveso, perso al fotofinish gara due in casa e sono caduti ieri in trasferta (64-57).
Come nelle precedenti due sfide, la gara tra Seveso e Pescate si dimostra equilibrata fin dai primi possessi, con le squadre che vanno negli spogliatoi a metà partita in perfetta parità (34-34).
Il secondo tempo resta in equilibrio fino al finale di gara, quando Seveso approfitta dell’imprecisione lecchese ai tiri liberi – l’Autovittani chiuderà con 15/34, il 44% – per ottenere l’allungo decisivo.
“I ragazzi sono stati bravi ma è difficile vincere con queste percentuali ai tiri liberi – dichiara coach Mazzoleni – c’è stato un continuo cambio di vantaggi per tutto il match ma nel momento più bello non siamo riusciti a chiudere la gara. Fatto una discreta stagione per come si era messa, peccato perché la vittoria era alla nostra portata”.
AUTOLOCATELLI CESANO SEVESO – AUTOVITTANI PESCATE 64-57
PARZIALI: 13-17; 34-34; 49-47
PESCATE: Butta 22, Butti 5, Meroni 7, Ticozzi 2, Fontana, Bianchini, Riva, Izzo, Marabelli 11, Garota 2, Mazzoleni 8, Lafranconi n.e. All. Mazzoleni.
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