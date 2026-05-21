Basket Serie DR2. Autovittani Pescate beffata, venerdì gara 3

Lecchesi sconfitti in casa 59-60
Venerdì la sfida decisiva a Seveso
MALGRATE – Prima sconfitta di questa post-season per l’Autovittani Pescate di coach Angelo Mazzoleni. I lecchesi hanno perso di un solo punto in casa contro l’Autolocatelli Cesano Seveso e dovranno andare a vincere domani sera in trasferta per poter conquistare la finale di play-off e proseguire il sogno della promozione in DR1.
La sfida tra le due formazioni è assolutamente equilibrata, visto che alla fine di ogni quarto il distacco massimo è stato di due punti, a favore dei padroni di casa (16-14).
Nel finale di gara Pescate avrebbe avuto anche il tiro per la potenziale vittoria, finito sul ferro, perdendo di un solo punto (59-60).
La formazione lecchese può recriminare sul pessimo 10/19 ai tiri liberi, costato carissimo a fine gara.
“Una bellissima partita, contro una signora squadra, non siamo riusciti a difendere come in gara 1, soprattutto in transizione – dichiara coach Mazzoleni – adesso dobbiamo raccogliere le energie e replicare la partita di gara 1 a Seveso”.
AUTOVITTANI PESCATE – AUTOLOCATELLI CESANO SEVESO 59-60
PARZIALI: 16-14; 34-33; 47-48
PESCATE: Butta 3, Butti 8, Meroni 12, Ticozzi 4, M. Mazzoleni n.e, Fontana 2, Bianchini 8, Riva 6, Izzo 2, Marabelli 6, Garota 1, T. Mazzoleni 7. All. Mazzoleni.
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