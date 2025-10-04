Basket Serie DR2. Autovittani Pescate, buona la prima

Esordio con vittoria contro Groane (66-50)

Quindici punti per Simone Butta e Leonardo Meroni

MALGRATE – Inizia con una vittoria casalinga la stagione dell’Autovittani Pescate. Dopo un primo tempo equilibrato, i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni scappano via nella ripresa, chiudendo il match contro Groane col punteggio di 66-50

Pescate inizia subito giocando una pallacanestro molto fluida ma Groane non è venuta in gita e, con un paio di triple – di cui una sulla sirena – chiude il primo quarto sotto di sei punti (22-16). Nel secondo sono ancora gli ospiti a farsi preferire ma Pescate va comunque negli spogliatoi con un possesso pieno di vantaggio.

Nella ripresa la formazione lecchese ritrova buoni ritmi in attacco e sigilla la difesa, concedendo a Groane la miseria di 22 punti in venti minuti di gioco e vincendo senza troppi patemi la gara.

Buone le prove offensive di Simone Butta e Leonardo Meroni, entrambi a quota quindici punti.

“Buona la prima, son contento per come è andata perché l’inizio non è mai semplice – dichiara coach Mazzoleni – sono contento, tutti i ragazzi hanno fatto una buona partita”

AUTOVITTANI PESCATE – BASKET GROANE 66-50

PARZIALI: 22-16; 31-28; 44-35;

PESCATE: Butta 7, Butti 15, Montanelli n.e, Meroni 15, Ticozzi 10, Fontana, Papini 3, Riva, Izzo, Marabelli, Garota 9, Mazzoleni 7. All. Mazzoleni.