Basket Serie DR2. Autovittani Pescate corsara a Seveso

Ai lecchesi gara 1 di semifinale play-off (45-51)

17 punti per uno scatenato Leonardo Meroni

SEVESO (MI) – Inizia con una vittoria esterna il turno di semifinale per l’Autovittani Pescate. I lecchesi hanno espugnato il campo dell’Autolocatelli Cesano Seveso e si giocheranno il passaggio in finale nella sfida del prossimo 20 maggio, sul campo di casa di Malgrate.

La partita tra Seveso e Pescate è equilibrata all’inizio, ma sono i padroni di casa ad avere lo spunto giusto nel primo tempo, andando al riposo sopra di sei punti (32-26).

Nella ripresa l’Autovittani migliora l’approccio difensivo, stritolando l’attacco della formazione brianzola. I lecchesi concedono la miseria di tredici punti nel secondo tempo – di cui solo quattro nell’ultimo quarto! – e vincono un match a bassissimo punteggio (45-51).

Da sottolineare la prova solidissima di Leonardo Meroni, autore di una gara da 17 punti e 3/6 da tre. Zero punti, ma dodici rimbalzi, per Thomas Mazzoleni.

AUTOLOCATELLI CESANO SEVESO– AUTOVITTANI PESCATE 45-51

PARZIALI: 15-17; 32-26; 41-43

PESCATE: Butta 2, Butti 2, Meroni 17, Ticozzi, M. Mazzoleni, Fontana, Bianchini 13, Riva 6, Izzo 2, Marabelli 7, Garota 1, T. Mazzoleni. All. Mazzoleni.