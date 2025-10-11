Basket Serie DR2. Autovittani Pescate, due su due

Vittoria esterna a Monza (66-76)

23 punti per il playmaker Marcello Butti

MONZA – Prima il vincente esordio tra le mura amiche, ieri il bis, espugnando il campo della Gerardiana Monza. L’Autovittani Pescate di coach Angelo Mazzoleni ha iniziato la stagione di DR2 col piede giusto, merito di un gruppo esperto e di tanti nuovi arrivi.

Il primo tempo sono i padroni di casa a farsi preferire, ma l’Autovittani non va mai sotto in maniera decisa e impatta entrambi i parziali all’ultimo secondo, andando negli spogliatoi in perfetta parità (39-39).

La ripresa inizia con un parziale di undici punti consecutivi da parte dei lecchesi. Lo scatto dell’Autovittani non sarà più recuperato dai monzesi. Pescate arriva a sfiorare i venti punti di vantaggio nel secondo tempo e chiude con una vittoria ampia (66-76).

23 punti per Marcello Butti. Doppia doppia da 10 punti e 14 rimbalzi per Thomas Mazzoleni.

“Dopo un primo tempo sottotono, sempre a inseguire, siamo partiti bene nel terzo quarto con un parziale di 11-0 – dichiara coach Mazzoleni – come dico sempre, se difendi forte anche attaccare è più facile. Non è stata una bella partita ma sono comunque contento per la vittoria”.

GERARDIANA MONZA – AUTOVITTANI PESCATE 66-76

PARZIALI: 19-19; 39-39; 52-59

PESCATE: Butta 14, Butti 23, Meroni 8, Ticozzi 11, Brambilla n.e, Fontana, Bianchini 7, Riva, Marabelli 1, Garota, Mazzoleni 10, Lafranconi. All. Mazzoleni.