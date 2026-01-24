Basket Serie DR2. Autovittani Pescate, gran ultimo quarto

I pescatesi ribaltano il match a Groane (57-67)

Ottima prova di Marabelli, 15 punti per lui

GROANE – Grazie a uno spettacolare ultimo quarto l’Autovittani Pescate espugna il campo di Groane. Gli uomini di coach Angelo Mazzoleni vincono 57-67.

Pescate segna i primi sei punti del match e poi si inceppa, con Groane che prende il controllo della partita e va al riposo con dieci punti netti di vantaggio (38-28), dopo averne avuti anche 16 di margine.

Al rientro dagli spogliatoi si vede un’altra Pescate. Con grande convinzione e concentrazione difensiva Pescate lascia solo 19 punti totali ai padroni di casa nella ripresa – la metà di quelli segnati nel primo tempo! – e vola via, vincendo col punteggio di 57-67.

Da segnalare la prova di Thomas Marabelli, autore di una gara da 15 punti, con 5/7 al tiro.

“Nel primo tempo abbiamo fatto troppi errori – dichiara coach Mazzoleni – nel secondo tempo siamo scesi in campo più convinti e siamo stati bravi a non mollare e riprenderci la partita.

GROANE – AUTOVITTANI PESCATE 57-67

PARZIALI: 20-12; 38-28; 49-45

PESCATE: Butta 3, Butti 9, Meroni 8, Ticozzi 8, Fontana 3, Bianchini 6, Riva, Izzo, Marabelli 15, Garota, Longhi 8, Mazzoleni 7. All. Mazzoleni.