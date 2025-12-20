Basket Serie DR2. Autovittani Pescate, gran vittoria prima delle feste

Espugnato il campo di Lesmo (67-69)

16 punti per Thomas Marabelli

LESMO – Il Natale in casa Autovittani Pescate si festeggerà in anticipo. Dopo una prestazione di grande spessore i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni sono andati a espugnare il campo del Basket Lesmo, attuale capolista del campionato in coabitazione con Seveso.

Pescate si porta subito avanti nel primo quarto (18-20) e resiste con la difesa – solo cinque punti lasciati agli avversari – a un secondo quarto dove trova poco il canestro (23-28).

Nella ripresa Lesmo mette il naso avanti all’inizio dell’ultima frazione. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni riprendono le redini del match ma i padroni di casa pareggiano a tre secondi dalla fine, mandando la gara all’over time.

Nel supplementare Pescate ha più voglia di vincere. Bianchini – 11 punti in serata – segna la tripla della staffa, rendendo inutile la risposta dei padroni di casa (67-69).

Miglior marcatore per i lecchesi Thomas Marabelli, 16 punti per lui.

“Molto contento, bravissimi i ragazzi, ci siamo fatti un bel regalo di Natale, nonostante tutte le assenze – dichiara coach Mazzoleni – vincere con la prima della classe, che mi sembra non avesse ancora perso in casa, è sempre bello”.

BASKET LESMO – AUTOVITTANI PESCATE 67-69 (d.t.s)

PARZIALI: 18-20; 23-28; 44-44; 59-59

PESCATE: Butta 5, Butti 9, Ticozzi 6, Porcaro n.e, Brambilla n.e, Bianchini 11, Riva 9, Izzo, Marabelli 16, Garota 8, Mazzoleni 5. All. Mazzoleni.