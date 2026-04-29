Basket Serie DR2. Autovittani Pescate, iniziano i play-off

Sfida esterna sul campo dell’Indipendente Appiano

“Se giocheremo la nostra pallacanestro, potremo fare bene” dichiara coach Mazzoleni

PESCATE – La netta vittoria di settimana scorsa dell’Autovittani Pescate ha permesso ai ragazzi di coach Angelo Mazzoleni di conquistare i play-off di Serie DR2 da settima qualificata. Questo risultato farà affrontare ai pescatesi l’Indipendente Appiano.

La formazione comasca ha chiuso il girone al secondo posto con 34 punti, gli stessi della capolista Lesmo. Pescate e Appiano si sono già affrontate due volte in stagione regolare e curiosamente ha sempre vinto la squadra in trasferta: il 7 novembre scorso i pescatesi espugnarono il campo avversario 61-64, lo scorso 27 febbraio i comaschi resero la pariglia in maniera più netta (47-63).

“Loro han chiesto di giocare subito e noi di fare la nostra partita in casa domenica – dichiara coach Mazzoleni – rispetto al campionato saranno partite differenti. Nel ritorno era un periodo in cui non riuscivamo ad allenarci bene ma adesso, con l’aiuto degli U17, riusciamo a farlo meglio. Dobbiamo restare concentrati, se riusciamo a giocare la nostra pallacanestro possiamo fare bene, la posizione in classifica non conta”

Gara 1 si disputerà giovedì 30 aprile ad Appiano, con inizio alle 21.30. Gara 2 sarà a Malgrate, domenica 3 maggio alle 18. L’eventuale gara 3 è prevista per venerdì 8 maggio ad Appiano.