Basket Serie DR2. Autovittani Pescate, nessun problema contro Figino

Facile vittoria contro Figino (68-45)
Miglior marcatore Butti con 15 punti
MALGRATE – Nessun problema per l’Autovittani Pescate contro il fanalino di coda Figino, squadra con due sole vittorie all’attivo. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni vincono 68-45.
La sfida tra le due formazioni dura sostanzialmente solo un quarto (16-13). A partire dalla seconda frazione l’Autovittani gira due viti in difesa, concedendo solo quattro punti agli ospiti (33-17).
Nella ripresa, poco da sottolineare. I lecchesi non si distraggono e difendono senza problemi il distacco acquisito fino alla fine del match, vincendo di oltre venti punti.
Miglior marcatore Marcello Butti a quota 15 punti. Doppia cifra anche per Marabelli (12) e Mazzoleni (10).
“Siamo stati bravi, la vittoria in casa ci mancava da un po’ di tempo – dichiara coach Mazzoleni – ho fatto ruotare tutti i ragazzi, dando spazio a tutti. Complessivamente direi che siamo soddisfatti del nostro girone d’andata”.
AUTOVITTANI PESCATE – BASKET FIGINO 68-45
PARZIALI: 16-13; 33-17; 53-35
PESCATE: Butta 4, Butti 15, Meroni 8, Ticozzi 2, Fontana 2, Bianchini 4, Papini 2, Riva 3, Marabelli 12, Garota 4, Longhi 2, Mazzoleni 10.