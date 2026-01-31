Basket Serie DR2. Autovittani Pescate, respinta la Gerardiana

La squadra monzese battuta 68-59

“Una buona partita, nonostante le assenza” dichiara coach Mazzoleni

MALGRATE – Quarta vittoria consecutiva per l’Autovittani Pescate. La squadra di coach Angelo Mazzoleni ha battuto a domicilio la Gerardiana Monza col punteggio di 68-59.

Pescate si presenta alla gara ai minimi termini, con dieci giocatori in panchina di cui uno, Garota, solo per onor di firma. Nonostante ciò i lecchesi prendono subito il comando della partita contro una combattiva Gerardiana, andando al riposo lungo sopra di 8 punti (44-36).

Il terzo quarto vede i pescatesi dare il break decisivo. L’Autovittani molla un po’ il colpo nell’ultima frazione, permettendo ai brianzoli di rendere meno amara la sconfitta.

“Ci siamo presentati rimaneggiati, ma abbiamo comunque fatto una buona partita, giocando con un ritmo alto, difesa e contropiede – dichiara coach Mazzoleni – la partita è stata sempre in controllo, giocando contro una squadra che si è dimostrata competitiva e migliore della classifica che ha”.

AUTOVITTANI PESCATE – GERARDIANA MONZA 68-59

PARZIALI: 21-18; 44-36; 58-43

PESCATE: Butta 5, Butti 5, Meroni 14, Ticozzi 11, Bianchini 5, Riva 5, Izzo, Marabelli 11, Garota n.e, Mazzoleni 12. All. Mazzoleni.