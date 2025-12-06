Basket Serie DR2. Autovittani Pescate, torna il sorriso

Vittoria esterna a Inverigo (67-76)

“Siamo tornati quelli di un mese fa” dichiara coach Mazzoleni

INVERIGO – La settimana di riposo ha fatto bene all’Autovittani Pescate. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni tornano alla vittoria dopo quasi un mese dal trionfo esterno sul campo di Appiano battendo Il gigante Inverigo.

Pescate prende il comando della partita del primo quarto e consolida il vantaggio nel secondo, lasciando ai padroni di casa solo nove punti (28-37).

Nella ripresa i lecchesi hanno gestito senza troppi patemi il gap guadagnato, vincendo col punteggio palindromo di 67-76.

14 punti a testa per Marcello Butti e Leonardo Meroni.

Finalmente siamo tornati quelli di un mese fa, con buona circolazione di palla e difesa. Abbiamo preso tanti tiri aperti, la partita l’abbiamo sempre condotta noi, senza troppi problemi – dichiara coach Mazzoleni – sono contento, vediamo come andranno le prossime due partite”

IL GIGANTE INVERIGO – AUTOVITTANI PESCATE 67-76

PARZIALI: 19-22; 28-37; 46-58

PESCATE: Butta 11, Butti 14, Meroni 14, Ticozzi 5, Brambilla n.e, Fontana n.e, Bianchini 3, Riva 3, Marabelli 7, Garota 2, Longhi 4, Mazzoleni 13. All. Mazzoleni.