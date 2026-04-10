Basket Serie DR2. Autovittani Pescate, vittoria al fotofinish

Battuto il Sanfru Basket 60-61

Chiusa una striscia di sei sconfitte consecutive

MONZA – Si interrompe dopo sei sconfitte di fila la striscia negativa per l’Autovittani Pescate. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni hanno espugnato ieri sera il campo della Sanfru Basket Monza al termine di una partita da cardiopalma, vinta di un solo punto (60-61).

I monzesi sono a caccia di punti per migliorare la posizione in classifica e partono fortissimo (10-2). Pescate non si fa intimidire e si rimette subito in carreggiata, andando al riposo sopra di tre lunghezze (29-32).

La svolta del match arriva con la scelta di passare a zona per Pescate, che prova a guadagnare un minimo vantaggio. A meno di un minuti dalla fine i lecchesi hanno cinque punti di vantaggio. Monza prova la carta del fallo sistematico e la mano degli ospiti trema, con sei errori consecutivi.

I padroni di casa avrebbero anche il tiro della vittoria, mandato sul ferro.

Contenti della vittoria, al termine di una settimana un po’ critica – dichiara coach Mazzoleni – era un po’ che non vincevamo, così affronteremo con un po’ più di serenità le ultime due giornate. Piano piano stiamo uscendo dal tunnel”.

SANFRU BASKET MONZA – AUTOVITTANI PESCATE 60-61

PARZIALI: 16-14; 29-32; 45-44

PESCATE: Butta n.e, Butti 5, Meroni 13, Ticozzi 5, M. Mazzoleni, Fontana 6, Bianchini 14, Riva 2, Marabelli 4, Garota 2, T. Mazzoleni 10. All. Mazzoleni.