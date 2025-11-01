Basket Serie DR2. Autovittani, prima sconfitta sul campo

Lecchesi superati in casa da Carate (66-78)

“Atteggiamento pessimo” dichiara coach Mazzoleni

MALGRATE– Prima sconfitta sul campo per l’Autovittani Pescate di coach Angelo Mazzoleni, che perde la seconda partita stagionale dopo l’incredibile 20-0 a tavolino subito settimana scorsa contro Lurate.

Nella sfida interna contro i Masters Carate la difesa dei lecchesi per tutto il primo quarto è molto deficitaria e gli ospiti ne approfittano (20-29). Anche nella seconda frazione sono i brianzoli a farsi preferire, andando negli spogliatoi con oltre dieci punti di margine (36-48).

Pescate prova a metterci più energia al rientro degli spogliatoi, arrivando sino a quattro punti di distacco a cinque minuti dalla fine, ma non oltre. Nel finale lo sforzo della rimonta costa caro e l’Autovittani perde col punteggio di 66-78.

Tredici punti a testa per Simone Butta e Marcello Butti.

“L’atteggiamento difensivo pessimo ci ha condizionato – dichiara coach Mazzoleni a fine gare – nonostante il brutto atteggiamento siamo riusciti a arrivare al meno quattro, ma errori banali ci sono costati la partita”.

AUTOVITTANI PESCATE – MASTERS CARATE 66-78

PARZIALI: 20-29; 36-48; 51-61

PESCATE: Butta 13, Butti 13, Montanelli n.e, Ticozzi 11, Porcaro n.e, Fontana 6, Bianchini 6, Papini n.e, Riva 3, Garota 5, Mazzoleni 9, Lafranconi. All. Mazzoleni.