Basket Serie DR2. Autovittani sconfitta da Almenno

Pescate resiste tre quarti, poi il crollo (52-71)

“Punteggio un po’ bugiardo” dichiara coach Mazzoleni

MALGRATE – Netta sconfitta casalinga per l’Autovittani Pescate contro la Bergamo Trasmissioni Almenno. Gli orobici espugnano il campo di Malgrate con quasi venti punti di margine (52-71).

Per tre quarti la sfida tra Pescate e Almenno è in assoluto equilibrio. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il controllo del match e al 30’ il tabellone segna un solo punti di vantaggio per i bergamaschi (46-47).

Inspiegabilmente, nell’ultima frazione Pescate va in confusione e si innervosisce. Ai ragazzi di coach Angelo Mazzoleni vengono fischiati tre antisportivi. Almenno ne approfitta per scavare un gap che si amplierà fin quasi ad arrivare a venti punti.

“Punteggio un po’ bugiardo, abbiamo giocato bene per oltre trenta minuti – dichiara coach Mazzoleni – alla fine siamo andati in tilt. Peccato perché era una partita che potevamo anche vincere”.

AUTOVITTANI PESCATE – BERGAMO TRASMISSIONI ALMENNO 52-71

PARZIALI: 18-17; 33-35; 46-47

MANDELLO DEL LARIO: Butta 5, Butti 8, meroni 4, Ticozzi 3, M. Mazzoleni 3, Gianola, Bianchini 3, Riva 2, Marabelli 5, Garota 8, Lafranconi, T. Mazzoleni 11. All. A. Mazzoleni.